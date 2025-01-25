В Словакии прошли акции протеста с призывом к отставке Фицо

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 32 0

Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные акции в Словакии

В Словакии прошли акции протеста с призывом к отставке Фицо

Фото: Reuters/Radovan Stoklasa

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Митинги организовывало объединение «Мир Украине».

Акции против правительства премьер-министра Роберта Фицо охватили города Словакии 24 января. Самый крупный митинг развернулся в Братиславе — там собрались 60 тысяч человек, сообщил местный портал Aktuality.

Антиправительственные митинги под лозунгом «Словакия — это Европа» были запланированы в пятницу в более 20 городах страны. Также активизируются словаки в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Митингующие призывали к отставке Фицо «ради будущего Словакии». Акции протеста организовало объединение «Мир Украине», которое критикует политику Фицо.

После состоявшегося в четверг заседания Совета безопасности Фицо проинформировал о «структуре», которая, по его словам, пытается атаковать конституционный строй государства «с целью дальнейшей эскалации напряженности». Он также высказал опасения по поводу госпереворота в Словакии. Оппозиция при это настаивает на попытке Фицо скрыть неспособность правительства решать общие проблемы людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзита газа.

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