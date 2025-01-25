«Благодарим женщин»: Мэрилина Мэнсона не будут судить по обвинениям в насилии

До последней инстанции дело довела только актриса Эван Рейчел Вуд.

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии. Об этом сообщил телеканал NBC.

Окружной прокурор Нэйтан Хохман заявил, что у эпизодов предполагаемого насилия со стороны Мэнсона истек срок давности. К этому выводу обвинители пришли после четырехлетнего расследования.

«Мы аплодируем мужеству и стойкости женщин, которые выступили с заявлениями и поделились своим опытом, и мы благодарим их за сотрудничество и терпение в расследовании. Хотя мы не можем предъявить обвинения по этому делу, мы признаем, что решительная защита вовлеченных женщин помогла повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются жертвы домашнего и сексуального насилии», — говорится в заявлении офиса окружного прокурора.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая возлюбленная Мэнсона Эван Рэйчел Вуд обвинила его в изнасиловании. Пара познакомилась еще во времена брака рокера со на звездой бурлеска Дите фон Тиз, самой Вуд тогда было всего 19. Эван отметила, что члены съемочной команды все видели, но не решились помочь.

Вуд также сказала, что она бесконечно гордится «всеми выжившими жертвами насилия, которые рисковали всем, чтобы защитить других».