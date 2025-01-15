«Я сидела голая и плакала»: бывшая Мэрилина Мэнсона заявила об изнасиловании

Пара познакомилась еще во времена брака музыканта со на звездой бурлеска Дите фон Тиз.

Бывшая возлюбленная рок-музыканта Мэрилина Мэнсона Эван Рэйчел Вуд обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщила несчастная в документальном фильме Channel 4 «Мэрилин Мэнсон без маски».

Ситуация развернулась во время съемок клипа на песню «Очки в форме сердца». На тот момент юной особе исполнилось всего 19 лет. Она была очарована знаменитостью и уверена, что его чувства искренни, ведь этот трек он ей и посвятил.

Ничего не подозревающая Вуд согласилась сняться в постельной сцене, однако возлюбленный уверял, что она будет на экране мельком, размыта и, конечно, сымитирована. Но что-то пошло не так и Мэнсон действительно проник в девушку.

«Я сидела на кровати голая и плакала. Я чувствовала себя такой чертовски изнасилованной», — поделилась Эван.

Эван также отметила, что члены съемочной команды все видели, но не решились ей помочь. Они просто вышли из помещения, бросив ее на растерзание неуправляемого музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии над несколькими женщинами.