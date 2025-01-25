Во Франции предложили поднять цену билетов в Лувр для посетителей не из ЕС

Тариф может измениться с 1 января 2026 года.

Билеты в парижский Лувр могут подорожать в следующем году. Министр культуры Франции Рашида Дати предложила повысить их стоимость для посетителей из не входящих в Евросоюз государств. Об этом сообщают журналисты местного телеканала BFMTV.

По словам Дати, предполагаемая дата введения новых тарифов — 1 января 2026-го.

Отмечается, что за 2024 год Лувр посетили 8,7 миллиона человек, из них примерно 77% оказались иностранцами. 23% от этой доли составили гости из Соединенных Штатов. Сколько музей заработал на гражданах Франции и туристах, неизвестно, последняя статистика собиралась в 2023-м — выручка тогда составила 161 миллион евро. Вход в Лувр сейчас стоит 22 евро, эта информация есть на официальном сайте.

Прежде гендиректор музея Лоранс де Кар заявляла о значительном обветшании здания, ухудшение общего состояния строения, которое может со временем создать серьезные риски для безопасности и хранения ценнейших экспонатов. Де Кар обратилась в Министерство культуры с соответствующей жалобой. Глава страны Эммануэль Макрон после этого решил лично побывать в Лувре и оценить справедливость претензий его руководителя.



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