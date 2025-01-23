Активистка планирует обнародовать материалы 30 января.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила в социальных сетях о своем намерении опубликовать доказательство того, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит является мужчиной.

Она якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало, а также планирует опубликовать материалы 30 января.

Кэндис отметила, что направила письмо Макрону со списком вопросов для «честного и сбалансированного интервью», прежде чем опубликует свое расследование — они касаются прошлого Брижит. Кроме того, она попросила президента предоставить фотографии из молодости его супруги.

Журналистка написала, что Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с его учителем — 39-летней Брижит, однако нет каких-либо свидетельств из школьной или студенческой жизни супруги французского президента. Оуэнс призвала ее друзей и знакомых поделиться фотографиями, сделанными в тот период.

К слову, в 2024 году Эмманюэль Макрон впервые публично раскритиковал материалы журналистов о его жене. Он отмечал, что худшее, с чем ему приходится сталкиваться на посту президента, это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие секс-тайны скрывает брак Макрона и его 70-летней жены.