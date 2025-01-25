Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма

Беспилотники были сбиты с 10.45 до 11.20 по московскому времени.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
Силы ПВО с 10.45 до 11.20 по московскому времени уничтожили 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.
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