Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 41 0

Беспилотники были сбиты с 10.45 до 11.20 по московскому времени.

Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Силы ПВО с 10.45 до 11.20 по московскому времени уничтожили 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

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