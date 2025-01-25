Над Брянской областью уничтожили дрон ВСУ

Богомаз: над Брянской областью уничтожен беспилотник
Фото: AP/ТАСС
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На месте работают оперативные службы.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Богомаз.
Он также поблагодарил ВС РФ за то, что они находятся на страже неба и защищают мирных жителей от вражеских атак.
В ночь на 24 января над регионом было сбито 37 беспилотников ВСУ, в связи с чем Богомаз обратится к брянчанам в соцсетях и призвал земляков соблюдать необходимые меры безопасности.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что накануне над Ленинградской областью в период с шести до семи утра сбили три украинских беспилотника.
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