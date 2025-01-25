В Казахстане четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Возгорание охватило площадь около 100 квадратных метров.

Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане

Фото: www.globallookpress.com/© Attila Husejnow

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Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в казахстанском городе Жезказган. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС республики.

По данным ведомства, изначально на территории нефтебазы загорелись три спецмашины, а затем произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением стен ангара.

Пожарная служба ликвидировала возгорание, охватившее площадь в 100 квадратных метров. В результате инцидента были госпитализированы четыре человека.

При тушении пожара сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на топливные резервуары. В настоящий момент устанавливается причина возгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область. В результате падения обломков нескольких дронов произошло возгорание на территории нефтебазы. Последствия возгорания ликвидировали экстренные службы. Ситуация находится под личным контролем губернатора региона Александр Гусева. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

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