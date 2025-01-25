ВСУ атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области
В результате обстрела в поселке Октябрьский пострадал мирный житель.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Боевики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 50 боеприпасов, атаковав 18 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В поселке Октябрьский в результате детонации пострадал мирный житель, добавил Гладков.
«Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — уточняется в публикации.
Гладков сообщил, что ВСУ выпустили 25 боеприпасов по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Солнцевка, Отрадное, Устинка, Чайки и Ясные Зори. Кроме того, боевики атаковали населенные пункты десятью беспилотниками, шесть из которых были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).
В результате атаки были повреждены частные дома, автомобиль, коммерческий объект, а также линия электропередачи.
По информации губернатора, украинские боевики также обстреляли села Богун-Городок и Цаповка в Борисовском районе с применением двух боеприпасов.
Кроме того, ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда по хутору Старый в Волоконовском району и 12 снарядов по городу Шебекино, селам Терезовка и Муром, хуторам Панков и Мухин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР.
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