Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

ВСУ потеряли в бою до 550 человек.

Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение личному составу и технике нескольких бригнад Вооруженных сил Украины (ВСУ), заняв более выгодные позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет в том числе о штурмовом подразделении «Лють» национальной полиции Украины.

ВСУ потеряли в бою до 550 человек, а также пять боевых бронированных машин (ББМ), танк, четыре орудия полевой артиллерии и три автомобиля.

Боевые действия прошли в районах населенных пунктов Дзержинск, Зеленое, Крымское, Петровка, Лысовка, Нововасилевка и Новоелизаветовка в ДНР.

Кроме того, российские бойцы поразили инфраструктуру военных аэродромов, места подготовки и склады дронов, скопления личного состава и техники противника в 132 районах СВО.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР
14:00
«Глупеют с каждым днем»: актер Пермяков заявил, что женщинам дали слишком много прав
13:39
В Казахстане четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе
13:20
Самолет Ан-24 выкатился за полосу движения в Хабаровском крае
13:09
Путин утвердил поручения по вопросам социальной поддержки семей
13:02
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи боевиков в зоне СВО

Сейчас читают

Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год