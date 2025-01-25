ЦИК Белоруссии обвинил ЕП в попытке дестабилизировать ситуацию в стране

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

В воскресенье, 26 января, в республике пройдут выборы президента.

ЦИК Белоруссии обвинил ЕП в попытке дестабилизировать ситуацию в стране

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Резолюция Европейского парламента (ЕП) о выборах в Белоруссии — это попытка раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко.

«Но эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку», — сказал он на брифинге.

Также Карпенко охарактеризовал депутатов Европарламента как ангажированных и несамостоятельных политиков.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартовало 21 января. Сами выборы запланированы на 26 января. За пост главы государства борются пять кандидатов: действующий президент республики Александр Лукашенко, Анна Конопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич.

Для 70-летнего Лукашенко избирательная кампания стала седьмой по счету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко успехов на предстоящих выборах президента республики.

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