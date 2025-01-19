Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах президента Белоруссии

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 16 0

Российский лидер поговорил со своим коллегой по телефону.

Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе разговора российский лидер пожелал Лукашенко успехов на предстоящих выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Путин поздравил президента и жителей Белоруссии с праздником Крещения Господня.

«Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах», — отмечается в сообщении.

Известно, что выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Досрочно граждане республики смогут проголосовать с 21 января. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Для Александра Лукашенко грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белоруссии опровергли извинения Лукашенко перед Зеленским в начале СВО.

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