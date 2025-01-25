Лариса Рубальская мечтает спеть дуэтом с Niletto: «Я влюбилась»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 130 0

Лариса Рубальская мечтает спеть в дуэте с Niletto

Фото, видео: Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

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Поэтесса не отстает от времени и знакомится с творчеством многих современных исполнителей.

Поэтесса Лариса Рубальская мечтает спеть дуэтом с певцом Niletto (Данил Прытков — Прим. ред.). Об этом знаменитость рассказала 5-tv.ru в рамках посещения «Дорожного радио».

Она призналась, что давно следит за творчеством исполнителя и испытывает к нему теплые чувства.

«Я люблю этого артиста. Была бы рада (выступить с ним — Прим.ред.), я бы очень постаралась. Он бы речитативом спел, а я бы написала что-то хорошее», — отметила Рубальская.

Поэтесса предполагает, что Niletto не знает о ее желании. Она вспомнила, что с молодым исполнителем они виделись вживую на одной из программ, но на этом их общение пока ограничилось. Однако она надеется, что в скором времени ей все же удастся выступить с любимым артистом.

«Было бы смешно, как бабушка со внуком», — поиронизировала Лариса.

К слову, Рубальская знакома с творчеством многих современных исполнителей. Среди ее фаворитов — Стас Пьеха, Алексей Воробьев, Клава Кока и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поэтесса Лариса Рубальская получает пенсию в размере 30 тысяч рублей с мелочью, но их, конечно, на все необходимые траты не хватает. Поэтому в свои 77 лет звезда продолжает работать и реализовывать свое творчество, так как авторских отчислений не получает.

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