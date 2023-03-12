Лариса Рубальская сообщила о своих ежемесячных тратах и назвала размер пенсии

Поэтесса щедро помогает внукам (дети ее племянницы), не скупится на семейные путешествия, все расходы берет на себя и может одолжить, например, домработнице полмиллиона.

Поэтесса Лариса Рубальская получает пенсию в размере 30 тысяч рублей с мелочью, но их, конечно, на все необходимые траты не хватает. Поэтому в свои 77 лет звезда продолжает работать и реализовывать свое творчество, так как авторских отчислений не получает. Чтобы не создавать риск конфликтов с исполнителями и музыкантами, она всегда старается продавать стихи вместе с авторскими правами. И хотя выплаты могли бы быть регулярными, порой один гонорар стоит нескольких месяцев бюрократии ради стабильности. Свою систему Рубальская считает вполне рабочей.

Как отметила поэтесса в интервью Лере Кудрявцевой на НТВ, хоть авторские и не поступают на счет, шикарная машина, купленная после очередной сделки, из гаража не исчезает, да еще и растет в цене. Что же касается трат, минимум Рубальской выходит далеко за пределы ее пенсии. Как известно, своих детей у знаменитости нет, но есть племянница Светлана, ее 11-летний сын Артем и восьмилетняя дочь Маргарита — их Лариса Алексеевна считает своими внуками. А внуков хочется побаловать.

«Мне нужно 200 тысяч. Сюда входит все, что нужно мне, что нужно заплатить за квартиры, поблагодарить Валю за ее труд, помочь внукам и всякое разное. В Италию, в Турцию с ребятами (слетать), конечно, я на себя это беру. Ну, две сотни мне нормально», — заявила Рубальская.

Поэтесса очень дружна со своей домработницей Валентиной. За 20 лет сотрудничества женщины стали настоящими подругами. У помощницы есть своя комната в доме звезды, она всегда может рассчитывать на поддержку. Так, артистка заняла Валентине 500 тысяч рублей по первой же просьбе на приобретение квартиры для детей. Отдавала деньги, не задумываясь, так как знала — в честности Вали (Так она называет домработницу. — Прим. ред.) сомнений никогда не возникало.

«Она мне очень близкий человек, поэтому без вопросов дала в долг. Они уже практически все отдали. Ее ребята тоже зарабатывают — сын и невестка. Ну как можно им не помочь? Они мне тоже в жизни очень помогают», — сказала Рубальская.

Помощница, по собственным словам, знала, что начальница не откажет. Та в свою очередь заметила — ей с Валентиной невероятно повезло. Домработницу поэтесса считает человеком высокой чести, говорит, что ей повезло нанять такого ценного и надежного сотрудника. Женщины много времени проводят вместе, но ничто друг в друге их не раздражает.

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