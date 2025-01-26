Содержащий мазут песок с черноморского побережья не будет утилизирован в Ростовской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

Черноморский песок с мазутом не будет утилизироваться в Ростовской области

Содержащий мазут песок с черноморского побережья не будет утилизирован в Ростовской области

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

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Полигон в Семикаракорском районе не готов, считает глава региона.

Черноморский песок, в котором содержится мазут, не станут утилизировать в Ростовской области. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Речь идет о полигоне в Семикаракорском районе Ростовской области, принадлежащем частной компании, которая заключила контракт с МЧС.

Как сообщил Юрий Слюсарь, накануне он выезжал на место с проверкой, организованной совместно с Роспотребнадзором и Минприроды.

«Отдельно подключилась Прокуратура. Полигон к этой работе не готов. Наша общая задача — оказать посильную помощь Кубани и Крыму, но при этом не допустить, чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы. Не допустить угроз окружающей среде Дона и жителям Ростовской области. Держим ситуацию под контролем», — написал чиновник.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Вследствие этого разлился мазут. 27 человек были эвакуировали, один погиб.

Новое мазутное пятно было зафиксировано в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту 3 января. Мазут передвигался вдоль Крымского побережья на север. В Севастополе был введен режим ЧС. Режим угрозы ЧС также ввели в Черноморском районе на западе Крыма.

Ранее 5-tv.ru писал, что мазут полностью откачали из кормовой части танкера «Волгонефть-239».

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