Раньше запланированного: мазут полностью откачали из кормовой части танкера «Волгонефть-239»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Мазут полностью откачали из кормовой части танкера «Волгонефть-239»

Мазут полностью откачали из кормовой части танкера «Волгонефть-239»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Работы продолжаются и завершатся 31 марта.

Откачка мазута из отсеков кормовой части танкера «Волгонефть-239», ушедшего на мель в Краснодарском крае, завершена. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

«Специалисты Морспасслужбы Минтранса раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера „Волгонефть-239“, потерпевшего крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года», — рассказал политик Савельев в Telegram-канале правительства России.

Он объявил, что в период с 19 по 25 января 1488 тонн мазута было откачено из судна в битумовозы. Позже опасный жидкий продукт поместили по двадцати железнодорожным цистернам. В процессе чистки 8 единиц техники совершили 87 рейсов.

В настоящее время зачистка продолжается для дальнейшего распила и уничтожения кормовой части «Волгонефти-239». Завершится проект до 30 января. Также до 31 марта все работы по вывозу судна с мели подойдут к концу.

23 января глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что правительство РФ на устранение последствий крушения танкеров выделит 1,5 млрд рублей. Он отметил, за три месяца Росприроднадзор уточнит ущерб экологии от аварии и предъявит эту сумму виновникам.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Вследствие этого разлился мазут. 27 человек были эвакуировали, один погиб.

Новое мазутное пятно было зафиксировано в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту 3 января. Мазут передвигался вдоль Крымского побережья на север. В Севастополе был введен режим ЧС. Режим угрозы ЧС также ввели в Черноморском районе на западе Крыма.

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