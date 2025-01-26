Три ресторана загорелись за вечер в Краснодаре

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

В ходе инцидентов было эвакуировано более 100 человек.

Три ресторана загорелись за вечер в Краснодаре

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

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Три ресторана горели в Краснодаре минувшим вечером. О происшествиях стало известно из Telegram-канала муниципального центра управления города.

Первым загорелось заведение МясоLove на улице Красная.

«Было эвакуировано 50 человек», — уточняется в сообщении.

Пожар начался 25 января в 22:27. К моменту выхода публикации огонь уже был потушен, МЧС задействовало 28 человек личного состава и шесть единиц техники. Спустя полчаса пожарным пришлось ехать на новый вызов — горел ресторан «Гусь» на улице Северная. Третий за вечер ресторан — заведение с названием «Бумбараш» — загорелся снова на улице Красная.

По итогам трех инцидентов из горящих зданий были эвакуированы 102 человека. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудник МЧС едва не погиб при пожаре на Канареечной улице в Санкт-Петербурге. Спасатель получил сильные ожоги рук. С места происшествия его увезли в карете скорой помощи, пострадавший все это время находился в сознании и общался с окружающими.

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