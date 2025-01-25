Сотрудник МЧС едва не погиб при пожаре на Канареечной улице в Петербурге

Сотрудник МЧС едва не погиб при ликвидации пожара на Канареечной улице в Петербурге. Кадры происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видно, как пожарный стоит в проеме окна квартиры на пятом этаже, откуда вырываются языки пламени. В какой-то момент на мужчине загорается спецодежда.

По данным телеканала 78.ru, 23-летний сотрудник МЧС получил сильные ожоги рук. С места происшествия его увезли на скорой, пострадавший в это время находился в сознании и общался с окружающими.

Источник телеканала сообщил, что молодой пожарный нарушил устав во время тушения возгорания. Не имея достаточного опыта, он один вошел в горящую квартиру, тогда как по уставу должен был сделать это в составе звена из трех человек и с протянутым стволом воды.

Уточняется, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, где загорелась новогодняя елка. Огонь распространился на площадки 15 квадратных метров. Проживающая в квартире семья с ребенком во время происшествия отсутствовала и не пострадала.

В ходе ликвидации возгорания пожарные эвакуировали четырех жильцов дома. Пострадавших в результате происшествия, кроме сотрудника МЧС, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате пожара в многоэтажке в Невском районе Петербурга погиб один человек.