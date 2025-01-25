Сотрудник МЧС едва не погиб при пожаре на Канареечной улице в Петербурге

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36 0

Молодой спасатель получил сильные ожоги. С места происшествия его увезли на «скорой».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудник МЧС едва не погиб при ликвидации пожара на Канареечной улице в Петербурге. Кадры происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видно, как пожарный стоит в проеме окна квартиры на пятом этаже, откуда вырываются языки пламени. В какой-то момент на мужчине загорается спецодежда.

По данным телеканала 78.ru, 23-летний сотрудник МЧС получил сильные ожоги рук. С места происшествия его увезли на скорой, пострадавший в это время находился в сознании и общался с окружающими.

Источник телеканала сообщил, что молодой пожарный нарушил устав во время тушения возгорания. Не имея достаточного опыта, он один вошел в горящую квартиру, тогда как по уставу должен был сделать это в составе звена из трех человек и с протянутым стволом воды.

Уточняется, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, где загорелась новогодняя елка. Огонь распространился на площадки 15 квадратных метров. Проживающая в квартире семья с ребенком во время происшествия отсутствовала и не пострадала.

В ходе ликвидации возгорания пожарные эвакуировали четырех жильцов дома. Пострадавших в результате происшествия, кроме сотрудника МЧС, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате пожара в многоэтажке в Невском районе Петербурга погиб один человек.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
Проверка на прочность: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 20...

Последние новости

23:33
«Боялись за него браться»: почему онкологи не хотели лечить Отара Кушанашвили
23:11
Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии составила 41,81%
22:49
Сотрудник МЧС едва не погиб при пожаре на Канареечной улице в Петербурге
22:32
Проверка на прочность: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2025 года
22:07
«Курю, матерюсь и жру сладкое»: Кудрявцева откровенно рассказала о своих недостатках
21:50
Тройное убийство: женщину и двух ее детей зарезали в Марий Эл

Сейчас читают

Не игнорируйте знаки Вселенной: прогноз Таро на февраль 2025 года
Проверка на прочность: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2025 года
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год