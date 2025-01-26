В ЦРУ заявили о лабораторном происхождении коронавируса

Американская разведка активно расследует причины возникновения пандемии.

Коронавирус возник не в природе, а в лабораторных условиях. К такому предположению подошли сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по итогам оценки всех вероятных сценариев. Об этом журналистам агентства Reuters рассказал высокопоставленный американский чиновник. Источник отметил, что ведомство годами отказывалось делать окончательные выводы о происхождении COVID-19.

«В последние недели администрации Джо Байдена бывший директор ЦРУ Уильям Бернс попросил аналитиков и ученых ЦРУ вынести четкое определение, подчеркнув историческое значение пандемии», — заявил чиновник.

По словам собеседника агентства, в управлении все еще нет полной уверенности в достоверности той или иной версии. До сих пор оба варианта происхождения коронавируса — лабораторное или природное — считаются одинаково правдоподобными.

Прежде новый руководитель ЦРУ Джон Рэтклифф назвал выяснение причин начала пандемии и публичную оценку истории болезни одними из его главных приоритетов. Сам Рэтклифф считает, что источником беды стала утечка в Уханьском институте вирусологии (Китай). К этому выводу его подталкивали результаты изысканий ученых, разведчиков и «здравый смысл».

Правительство Китая в свою очередь заявляет о поддержке исследований по определению происхождения COVID-19 и принимает в них участие, а также обвиняет Вашингтон в политизации этого вопроса. Особенно китайские власти беспокоит внимание к нему американских спецслужб. Пекин заявил, что утверждения об утечке в лаборатории не заслуживают доверия.

Новый президент США Дональд Трамп вместе с подчиненными готовит указ о приостановке финансирования исследований вирусов. Кроме того, писал ранее 5-tv.ru, команда политика хочет вывести страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).