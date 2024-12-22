Команда Трампа захотела вывести США из ВОЗ
Администрация избранного президента собирается объявить об этом в день инагурации политика 20 января.
Фото: 5-tv.ru
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Команда избранного президента США Дональда Трампа собирается вывести Штаты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает газета Financial Times.
По информации издания, администрация Трампа планирует объявить о намерении покинуть организацию в день инаугурации американского политика 20 января. Такие действия со стороны США могут привести к катастрофическим последствиям для глобального здравоохранения, отмечает газета. Поскольку организация лишится значительной части своего финансирования. Это поставит под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами, например, коронавирусом.
Экс-координатор по борьбе с распространением COVID-19 Белого дома при администрации Джо Байдена Ашиш Джа заявил, что в его окружении подобные решения Трампа в первый же день полномочий, рассматриваются как символический ход. По его словам, часть команды Трампа хотела реформировать ВОЗ, но более влиятельным стал голос тех, кто хотел разрыва связей с организацией.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что невестка Трампа — Лара Трамп — сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора.
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