Команда Трампа захотела вывести США из ВОЗ

Команда избранного президента США Дональда Трампа собирается вывести Штаты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, администрация Трампа планирует объявить о намерении покинуть организацию в день инаугурации американского политика 20 января. Такие действия со стороны США могут привести к катастрофическим последствиям для глобального здравоохранения, отмечает газета. Поскольку организация лишится значительной части своего финансирования. Это поставит под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами, например, коронавирусом.

Экс-координатор по борьбе с распространением COVID-19 Белого дома при администрации Джо Байдена Ашиш Джа заявил, что в его окружении подобные решения Трампа в первый же день полномочий, рассматриваются как символический ход. По его словам, часть команды Трампа хотела реформировать ВОЗ, но более влиятельным стал голос тех, кто хотел разрыва связей с организацией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что невестка Трампа — Лара Трамп — сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора.