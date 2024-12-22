Команда Трампа захотела вывести США из ВОЗ

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Администрация избранного президента собирается объявить об этом в день инагурации политика 20 января.

Команда Трампа захотела вывести США из ВОЗ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Команда избранного президента США Дональда Трампа собирается вывести Штаты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, администрация Трампа планирует объявить о намерении покинуть организацию в день инаугурации американского политика 20 января. Такие действия со стороны США могут привести к катастрофическим последствиям для глобального здравоохранения, отмечает газета. Поскольку организация лишится значительной части своего финансирования. Это поставит под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами, например, коронавирусом.

Экс-координатор по борьбе с распространением COVID-19 Белого дома при администрации Джо Байдена Ашиш Джа заявил, что в его окружении подобные решения Трампа в первый же день полномочий, рассматриваются как символический ход. По его словам, часть команды Трампа хотела реформировать ВОЗ, но более влиятельным стал голос тех, кто хотел разрыва связей с организацией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что невестка Трампа — Лара Трамп — сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
Москва поддерживает семьи участников СВО в Новый год
15:14
Путин: в России за шесть лет будет модернизировано не менее 75 аэропортов
14:58
«Не проявляет интерес»: Королева упрекнула Гуфа в нежелании общаться с дочерью
14:41
Путин участвует в церемонии открытия новых транспортных объектов в РФ
14:23
В Москве проходит фестиваль «Хомякон»
14:15
Команда Трампа захотела вывести США из ВОЗ

Сейчас читают

«Повезло, что упали в снег»: пассажиры найденного на Камчатке самолета рассказали об аварии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год