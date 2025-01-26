Армия РФ уничтожила 15 дронов ВСУ и два безэкипажных катера

Российские силы ПВО и огневые средства Черноморского флота отработали ночью и утром 26 января.

Вооруженные силы России пресекли попытки ВСУ атаковать три региона РФ с применением беспилотников, а также проникнуть на территорию Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 января уничтожили 15 украинских беспилотников: восемь — в небе над Рязанской областью, шесть — над Курской, один — над Белгородской.

«Утром дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — добавили в оборонном ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области. При этом украинские боевики выпустили порядка 50 боеприпасов. В результате обстрела в поселке Октябрьский пострадал мирный житель.