«Магия пластики»: Юлию Волкову обвинили в ненатуральности

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 41 0

Юлия Волкова опубликовала фотографии с отдыха на Гоа

«Магия пластики»: Юлию Волкову обвинили в ненатуральности

Фото: www.globallookpress.com/© Anatoly Lomokhov

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Зимние будни экс-солистка «Тату» проводит на Гоа.

Пышные формы экс-солистки «Тату» Юлии Волковой удивили фанатов. Знаменитость поделилась в сети откровенными фото с отпуска, где продемонстрировала фигуру в бикини. Некоторые подписчики заметили, что бюст певицы выглядит ненатуральным.

«Магия пластики», — пишут интернет-пользователи под постом знаменитости.

Однако Волкова не обращает на это никакого внимания. Откровенные фотографии следуют одна за одной, на которых яркие купальники прекрасно подчеркивают загорелое и подтянутое тело 39-летней знаменитости.

Фото: Instagram*/official_juliavolkova

 

Зимние будни певица проводит на Гоа. Она поселилась в пятизвездочном отеле, цена номера в котором варьируется от 30 до 40 тысяч рублей за ночь. Волкова наслаждается солнцем и водами Аравийского моря.

Экс-солистка «Тату» никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластического хирурга, чтобы подкорректировать фигуру. Она рассказывала, что для нее это было интересно. Она хотела попробовать что-то новое и в погоне за модой увеличила грудь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигура Светланы Ходченковой поразила фанатов.

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