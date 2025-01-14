«Ведьма, не иначе»: фигура Светланы Ходченковой поразила фанатов

Актриса нежится в теплых краях на солнышке.

Актриса Светлана Ходченкова смогла пережить новогодние праздники без ущерба для фигуры. Знаменитость опубликовала в соцсети фото в бикини, восхитив поклонников своим стройным телом, передает 7Дней.ru.

Исполнительница одной из главных ролей в новом фильме «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» на данный момент отдыхает в теплых краях. Актриса смело демонстрирует в отпуске свою подтянутую фигуру. Ведь похвастаться есть чем.

«Роскошная фигура! Ведьма, не иначе», — пишут фанаты.

Артистке вот-вот исполнится 42 года, однако выглядит она намного моложе. Поддерживать форму знаменитости помогают занятия на пилоне. С этим видом спорта она познакомилась около восьми лет назад, когда готовилась к роли.

«Это настолько нравится — я нашла свой вид спорта. Я вижу, как он влияет на мое тело, на мое самочувствие», — делилась Светлана.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Билан похвастался фигурой во время отпуска на Мальдивах.