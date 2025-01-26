Кабмин РФ выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Деньги будут направлены бюджету Краснодарского края.

Кабмин РФ выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Правительство России приняло решение выделить 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Решение о выделении такой суммы было принято в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации соответствующих последствий.

Уточняется, что деньги будут направлены бюджету Краснодарского края. Средства должны потратиться на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживаю песка, а также восстановлению пляжей.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Вследствие этого разлился мазут. 27 человек были эвакуировали, один погиб.

Новое мазутное пятно было зафиксировано в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту 3 января. Мазут передвигался вдоль Крымского побережья на север. В Севастополе был введен режим ЧС. Режим угрозы ЧС также ввели в Черноморском районе на западе Крыма.

Ранее 5-tv.ru писал, что чистым песком засыпят пострадавшие от разлива мазута пляжи на Черном море. За минувшую неделю новых выбросов топлива не зафиксировано.

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