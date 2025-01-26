«Выборы проводятся для народа»: Лукашенко высказался о резолюции Европарламента

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 64 0

Александр Лукашенко: Выборы проводятся для народа

«Выборы проводятся для народа»: Лукашенко высказался о резолюции Европарламента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Решение, в котором не признается легитимность выборов в Белоруссии, не имеет никакой реальной силы.

Решение Европейского парламента, в котором не признается легитимность выборов в Белоруссии, — это проявление пресмыкания перед Вашингтоном, заявил журналистам Александр Лукашенко, действующий президент и кандидат на предстоящих выборах в Белоруссии.

«Резолюция принята с подачи выехавшей из страны оппозиции, ее цена — нуль. Выборы проводятся для народа», — заявил Лукашенко.

Примечательно, что у резолюции Европарламента нет никакой силы.

Сам Лукашенко проголосовал на выборах 26 января. В воскресенье в Белоруссии открылось свыше пяти тысяч избирательных участков. Они будут работать до 20:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии явка составила 41,81 процента.

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«Выборы проводятся для народа»: Лукашенко высказался о резолюции Европарламента

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