«Выборы проводятся для народа»: Лукашенко высказался о резолюции Европарламента

Решение, в котором не признается легитимность выборов в Белоруссии, не имеет никакой реальной силы.

Решение Европейского парламента, в котором не признается легитимность выборов в Белоруссии, — это проявление пресмыкания перед Вашингтоном, заявил журналистам Александр Лукашенко, действующий президент и кандидат на предстоящих выборах в Белоруссии.

«Резолюция принята с подачи выехавшей из страны оппозиции, ее цена — нуль. Выборы проводятся для народа», — заявил Лукашенко.

Примечательно, что у резолюции Европарламента нет никакой силы.

Сам Лукашенко проголосовал на выборах 26 января. В воскресенье в Белоруссии открылось свыше пяти тысяч избирательных участков. Они будут работать до 20:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии явка составила 41,81 процента.