Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии составила 41,81%
Досрочное голосование в Республике проходило с 21 по 25 января.
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
Явка избирателей на досрочном голосования за президента Белоруссии составила 41,81%. Об этом Информация об этом следует из сообщения ЦИК Республики.
«В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. За пять дней проголосовали 41,81% граждан, включенных списки голосования», — говорится в Telegram-канале комиссии.
Сообщается, самая большая явка была зафиксирована в Могилевской области (42,95%), за ней с показателм в 42,68% следует Минская. В Брестской области на участки пришли 41,99% граждан, в Гомельской — 41,72%, в Витебской — 41,51%, в Гродненской — 40,70%. В самой столице — 41,14%.
Досрочное голосование в Белоруссии завершилось. Она продлилось с 21 по 25 января. Основной день выборов состоится завтра, 26 января 2025 года.
Среди кандидатов на пост президента Республики: действующий лидер страны Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, депутат Анна Канопацкая, лидер белорусских коммунистов Сергей Сыранков и лидер Партии труда и справедливости Александр Хижняк.
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