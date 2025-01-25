Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии составила 41,81%

Явка избирателей на досрочном голосования за президента Белоруссии составила 41,81%. Об этом Информация об этом следует из сообщения ЦИК Республики.

«В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. За пять дней проголосовали 41,81% граждан, включенных списки голосования», — говорится в Telegram-канале комиссии.

Сообщается, самая большая явка была зафиксирована в Могилевской области (42,95%), за ней с показателм в 42,68% следует Минская. В Брестской области на участки пришли 41,99% граждан, в Гомельской — 41,72%, в Витебской — 41,51%, в Гродненской — 40,70%. В самой столице — 41,14%.

Досрочное голосование в Белоруссии завершилось. Она продлилось с 21 по 25 января. Основной день выборов состоится завтра, 26 января 2025 года.

Среди кандидатов на пост президента Республики: действующий лидер страны Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, депутат Анна Канопацкая, лидер белорусских коммунистов Сергей Сыранков и лидер Партии труда и справедливости Александр Хижняк.