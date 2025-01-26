ВСУ дважды обстреляли Горловку кассетными снарядами

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

ВСУ в течение полутора часов дважды обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В течение полутора часов населенный пункт подвергся двум атакам.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение полутора часов дважды обстреляли Горловку — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Было выпущено четыре боеприпаса «натовского» калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел… по направлению: 15.10 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 16.30 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщениях.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Горловке при обстреле ВСУ погиб мирный житель. Украинские боевики более 20 раз пустили снаряды. Глава города Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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