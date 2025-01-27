Итоги выборов президента Белоруссии будут подведены 3 февраля

Законодательство отводит на процесс подсчета голосов десять дней.

Итоги выборов в Белоруссии будут подведены 3 февраля. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ.

«Законодательство отводит нам десять дней для окончательного подведения итогов… Это время нам необходимо, чтобы получить первичные документы от территориальных избирательных комиссий, протоколы, мы должны все проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля», — рассказал глава ЦИК.

В Telegram-канале комиссии отметили, что на выборах президента Белоруссии присутствовало 85,7% от общего числа включенных в списки для голосования. Возраст самого старшего избирателя достигает 120 лет. Женщина приняла решение голосовать из дома. Ради участия в выборах в республику прибыло 114 граждан, постоянно проживающих за границей и находящихся на консульском учете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко высказался о резолюции Европарламента.