Итоги выборов президента Белоруссии будут подведены 3 февраля

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Председатель ЦИК Белоруссии Карпенко: итоги выборов будут подведены третьего фев

ЦИК Республики Беларусь подведет итоги выборов 3 февраля

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Законодательство отводит на процесс подсчета голосов десять дней.

Итоги выборов в Белоруссии будут подведены 3 февраля. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ.

«Законодательство отводит нам десять дней для окончательного подведения итогов… Это время нам необходимо, чтобы получить первичные документы от территориальных избирательных комиссий, протоколы, мы должны все проверить и провести заседание, на котором должны подвести окончательные итоги. Предварительно могу сообщить, что планируем провести заседание 3 февраля», — рассказал глава ЦИК.

В Telegram-канале комиссии отметили, что на выборах президента Белоруссии присутствовало 85,7% от общего числа включенных в списки для голосования. Возраст самого старшего избирателя достигает 120 лет. Женщина приняла решение голосовать из дома. Ради участия в выборах в республику прибыло 114 граждан, постоянно проживающих за границей и находящихся на консульском учете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко высказался о резолюции Европарламента.

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