Дирижер назвал ограничения в отношении себя великим подарком ко дню рождения.

Народный артист СССР Юрий Башмет признался в интервью «Известиям», что считает великим подарком ко дню рождения санкции, введенные против него президентом* Украины Владимиром Зеленским. Дирижер оказался включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Незалежной.

«Я Зеленскому очень благодарен, даже найду возможность и сообщу ему это. Только не знаю, куда отправлять. Я-то думал, что он шут гороховый, дурак, дебил, идиот, губящий страну, прекрасную, музыкальную. Но все-таки в нем есть одно хорошее качество: он сделал для меня самый огромный подарок. Я уж думал, может, он не заметил меня, уж всех посчитал, санкции объявил. Но нет, поумнел он немножко, вспомнил про меня», — заявил Юрий.

Дирижер отметил, что свою фамилию в санкционном списке он увидел благодаря музыканту своего оркестра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко рассказал, как Зеленский «выкобенивался» на переговорах с РФ в 2022 году.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.