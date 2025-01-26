Лукашенко рассказал, как Зеленский «выкобенивался» на переговорах с РФ в 2022 году

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 167 0

Лукашенко: Зеленский выкобенивался на переговорах с Россией в 2022 году

Лукашенко заявил, что Зеленский «выкобенивался» на переговорах с РФ в 2022 году

Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

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Украинская сторона пыталась сорвать процесс мирного урегулирования конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский «выкобенивался» на переговорах с Россией в 2022 году. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами.

«Эти украинцы… Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — рассказал он.

Как сообщил Лукашенко, он пытался убедить российскую делегацию остаться, чтобы сторону РФ после не обвинили в срыве переговорного процесса.

Затем представители Украины выразили желание сменить место переговоров и перенести их из Гомеля в Беловежскую пущу. Лукашенко отметил, что выполнил и эту просьбу.

Россия и Украина предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако не увенчался успехом.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы готова заключить сделку по урегулированию конфликта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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