Руководство ХАМАС заявило о готовности к переговорам с США

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

В ХАМАС заявили о готовности вести диалог с США

В ХАМАС заявили о готовности к переговорам с США

Фото: Reuters/Ammar Awad

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Организация открыта к диалогу со всеми, кроме Израиля.

В ХАМАС готовы вести переговоры с властями США. Об этом заявил заместитель председателя политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук, его слова передает телеканал Al Arabiya.

«Мы готовы к диалогу с США. Трамп — серьезный президент. Соглашение по Газе не было бы достигнуто без спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа», — сказал заместитель председателя.

Муса Абу Марзук также отметил, что руководство ХАМАС открыто к диалогу со всеми, кроме Израиля.

Вместе с тем, зампред движения назвал этнической чисткой предложение Дональда Трампа расселить жителей сектора Газа. Муса Абу Марзук предположил, что эта идея не будет принята ни палестинцами, ни арабами.

«Идея президента США о перемещении [жителей Газы] означает этническую чистку населения сектора. Ни один палестинец или араб не примет идею Трампа о перемещении. Она не увенчается успехом», — подытожил зампред ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ХАМАС передал еще четырех заложниц представителям МККК.

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