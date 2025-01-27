«Жить по-человечески»: итоги выборов в Белоруссии

Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии. Как рассказали этим утром в Центральной избирательной комиссии, действующий глава республики набирает более 86 процентов голосов. Его конкуренты не смогли преодолеть планку в четыре процента. За ходом выборов и подсчетом голосов в стране следили около 500 иностранных наблюдателей. Они подтвердили, что все прошло максимально прозрачно.

Однако, на Западе уже призвали не признавать результаты. О том, что на это ответил Александр Лукашенко рассказывает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Этой ночью Минск не спал. Предварительные итоги голосования. Несмотря на глубокую ночь, журналисты не спят — ждут результатов.

До этого момента были только цифры экзит-поллов. Теперь же Центризбирком говорит официально.

«Доброй ночи всем тем, кто не спит. Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента. Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82%», — сообщил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.

Александр Лукашенко в седьмой раз становится президентом Белоруссии, значительно опережая соперников. Несмотря на максимальную прозрачность, Запад отказывается признавать итоги. Глава европейской дипломатии даже санкциями уже пригрозила. За что — неясно.

«Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы, — это дело вкуса. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как начались», — заявил Александр Лукашенко.

При этом 480 иностранных наблюдателей, в том числе из недружественных стран, от организации голосования в полном восторге и сожалеют, что их земляки стали жертвой пропаганды, не признав выборы.

«В Белоруссии президента выбирает народ. В Польше же — выбирают деньги и олигархия», — отметил независимый наблюдатель из Польши Кшиштоф Толвинский.

Но двойные стандарты стали нормой для прозападных структур, вроде ОБСЕ: наблюдатели от этой организации ехать в Белоруссию отказались — якобы их позвали поздно. Неудивительно: государства, которые проводят самостоятельную политику, Запад раздражают.

«Эти страны всегда заведомо подвергаются критике просто потому, что они не дают вмешиваться в собственные суверенные дела. А наблюдатели, в свою очередь, из западных стран, пытаются в таких случаях давать оценки не только тому, как организованы выборы, но тому, как выглядит политическая система в той или иной стране», — пояснил заместитель председателя Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев.

5-tv.ru удалось побеседовать с человеком, который за Лукашенко болеет больше других. Татьяна Николаевна — классная руководительница президента Белоруссии. Ей 101 год, живет в Могилевской области. Голосовала на дому. О своем ученике может рассказывать бесконечно.

«В числе лучших учеников класса всегда был. Он хорошо писал изложения. Учитель истории (говорил), что „он у меня лучший ученик“. Он принимал всегда активное участие в общественной жизни школы», — рассказала классный руководитель Александра Лукашенко Татьяна Карпеченко.

Говорит, Лукашенко уже тогда проявлял лидерские качества. И белорусы это давно оценили. Четко понимают, за что голосуют:

«Мы хотим, чтобы и наши дети, и наши внуки — все жили в добре, в любви, в радости и умели трудиться и жить по-человечески»;

«За будущее, конечно, за нашу страну»;

«За мир, за благополучие, за процветание нашей страны».

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства набрали такой темп, что уже давно перестали быть в роли догоняющих. Одна промышленность чего стоит.

«Александр Григорьевич, мы ездили по предприятиям — машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность — и я везде задавал вопрос про импортозамещение. Вот где эта точка опоры?» — спросил журналист «Известий».

«Мы умеем многое делать. Поэтому мы по импортозамещению сейчас больше работаем с Россией. Они нам 100 миллиардов с лишним инвестировали в те производства, которые им нужны», — ответил Лукашенко.

Кстати, первым визитом после победы на выборах будет поездка в Москву. Пообещал сам Лукашенко.