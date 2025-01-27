Зацепер-подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

В Московской области зацепер погиб от удара током на крыше электрички. Об этом сообщила пресс-служба Восточного следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России.

«Следствием установлено, что 26 января 2025 года на 89 километре вблизи железнодорожной станции Ильинский погост Рязанского направления Московской железной дороги погиб несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Смерть наступила в результате поражения электрическим током, когда погибший находился на внешней части поезда. Следователи провели осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и пользования железнодорожным транспортом, которое повлекло смерть человека по неосторожности.

К слову, в Орске на крыше стоящего поезда нашли горящего человека. Он лежал на поверхности, а потом приподнялся и попытался перевернуться. Но упал в сугроб, и огонь на нем погас. Предположительно, этим человеком мог быть зацепер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Подмосковье помощник машиниста избил подростков в электричке. Мужчина обвинил их в том, что они занимались зацеперством.