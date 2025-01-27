Берегли каждую каждую крошку: из чего делали хлеб в блокадном Ленинграде

Памятные акции в честь снятия блокады Ленинграда сегодня проходят по всей стране. В городах открыты выставки, посвященные подвигу ленинградцев. Людям раздают блокадный хлеб.

В самый сложный период, зимой 1941–1942 года, бойцам на передовой полагалось по 500 граммов в день. Рабочим по 255 граммов, остальным еще меньше — по 125. Других продуктов жители не получали.

В состав хлеба входили целлюлоза, хвоя, остатки муки, которые выбивали из мешков. Форму для теста смазывали солярным маслом, подсолнечного тогда не было.

Сегодня, 27 января, отмечается 81-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады со стороны войск нацистской Германии.