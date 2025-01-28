Снег полностью растаял в Москве и в Подмосковье
Такой температуры столичный регион «не видел» уже 110 лет.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Санкт-Петербург и Москва сегодня остались без снега. Последние сугробы растаяли из-за аномально высокой температуры.
Впервые за последние 110 лет 27 января термометры показали +4 градуса. Из-за этого в города после зимовки даже начали возвращаться птицы. Первыми появились зарянки, их еще называют, малиновки, которых обычно можно увидеть не раньше весны.
Пожалуй, единственное, что еще напоминает о том, что на дворе — январь, это замершие водоемы. И несмотря на тонкий лед, туда стремятся сотни человек. Есть обычные рыбаки, кто-то катается с коляской на коньках, кто-то устроил заезды на мотоцикле. И такие поездки часто заканчиваются трагедиями. Накануне в Карелии погиб местный житель, провалившийся в полынью на снегоходе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин пошутил будто бы весь снег из Москвы увезли в Петербург. Прежде научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал январь 2025 года одним из самых жарких в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Как объяснил метеоролог Александр Шувалов, сейчас на нашей планете происходят глобальные изменения климата — он становится теплее. По этой причине нынешняя зима во многих частях России аномальная.
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