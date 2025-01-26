Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург

В этом году зима в столице больше похожа на начало весны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил, что весь снег из столицы увезли в Петербург. Так он ответил на вопрос главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, почему в городе исчез снег. Соответствующие кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Газпром» уехал, и денег не хватает на снег. Я тебе говорил, что у нас проблемы начнутся, а ты не верил. Взяли, весь снег в Питер увезли», — сказал Собянин.
Головная компания группы «Газпром» была перерегистрирована из Москвы в Санкт-Петербург в 2021 году. Штаб-квартира располагается на Лахтинском проспекте.
Прежде научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал январь 2025 года одним из самых жарких в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Как объяснил метеоролог Александр Шувалов, сейчас на нашей планете происходят глобальные изменения климата — он становится теплее. По этой причине нынешняя зима во многих частях России аномальная.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет погода в феврале в Москве. Синоптики обещают «качели».
- 23 янв
- Крыши домов в воздухе: жители Сибири ощутили на себе «температурные качели»
- 22 янв
- Автомобилисты намертво застряли в сугробах из-за снежного бурана в Дагестане
- 22 янв
- «На втором месте»: Вильфанд назвал январь 2025 года одним из самых жарких в Москве
- 22 янв
- Ветер срывал провода: на Татарстан, Башкирию и Удмуртию обрушилась штормовая метель
- 22 янв
- Пальмы в снегу: в Новом Орлеане бушует зимний шторм
- 19 янв
- Аномальное тепло и купание под угрозой срыва: как прошло Крещение в регионах РФ
- 16 янв
- «Экстремально тепло»: Вильфанд рассказал о погоде на Крещение
- 14 янв
- Волны тепла и холода: накроют ли морозы Россию до весны
- 13 янв
- Спят на полу в аэропорту и сами чистят снег: что происходит в Петербурге
- 13 янв
- В заложниках «Чарли»: Петербург завалило снегом
Читайте также
86%
-0.84 103.19
-0.47
Нашли ошибку?