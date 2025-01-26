Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

В этом году зима в столице больше похожа на начало весны.

Собянин пошутил про увезенный в Санкт-Петербург снег из Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил, что весь снег из столицы увезли в Петербург. Так он ответил на вопрос главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, почему в городе исчез снег. Соответствующие кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Газпром» уехал, и денег не хватает на снег. Я тебе говорил, что у нас проблемы начнутся, а ты не верил. Взяли, весь снег в Питер увезли», — сказал Собянин.

Головная компания группы «Газпром» была перерегистрирована из Москвы в Санкт-Петербург в 2021 году. Штаб-квартира располагается на Лахтинском проспекте.

Прежде научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал январь 2025 года одним из самых жарких в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Как объяснил метеоролог Александр Шувалов, сейчас на нашей планете происходят глобальные изменения климата — он становится теплее. По этой причине нынешняя зима во многих частях России аномальная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет погода в феврале в Москве. Синоптики обещают «качели».

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