Следствие установило истинную причину смерти Яниса Тиммы

Правоохранительные органы подтвердили одну из множества озвученных версий.

Причина смерти Яниса Тиммы — самоубийство. Следствие опровергло другие версии, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы России.

«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — рассказал источник.

Родители и друзья баскетболиста, которые на данный момент находятся в Латвии, настояли на проведении проверки обстоятельств его смерти. Они убеждены: Яниса довели до самоубийства, либо его смерть была подстроена. Большая часть обвинений направлена в сторону бывшей жены погибшего певицы Анны Седоковой.

Друг Тиммы Марк Пугачев заявил, что в телефоне спортсмена может храниться компромат на его бывшую супругу. Делом баскетболиста занималась звездный юрист Катя Гордон. По ее словам, отказ от возбуждения уголовного дела — формальность, и результаты экспертиз в скором времени приведут к обратному эффекту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перед смертью Тимма записывал голосовые сообщения Седоковой. Вероятно, она не брала трубки от бывшего мужа. Стала доступна запись с камер видеонаблюдения, сделанная за несколько минут до смерти баскетболиста. На кадрах видно, как он надиктовывает текст в микрофон.