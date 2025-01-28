Следствие установило истинную причину смерти Яниса Тиммы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Следствие установило, что причиной смерти Яниса Тиммы является самоубийство

Стала известна причина смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Artur Stabulnieks

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Правоохранительные органы подтвердили одну из множества озвученных версий.

Причина смерти Яниса Тиммы — самоубийство. Следствие опровергло другие версии, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы России.

«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — рассказал источник.

Родители и друзья баскетболиста, которые на данный момент находятся в Латвии, настояли на проведении проверки обстоятельств его смерти. Они убеждены: Яниса довели до самоубийства, либо его смерть была подстроена. Большая часть обвинений направлена в сторону бывшей жены погибшего певицы Анны Седоковой. 

Друг Тиммы Марк Пугачев заявил, что в телефоне спортсмена может храниться компромат на его бывшую супругу. Делом баскетболиста занималась звездный юрист Катя Гордон. По ее словам, отказ от возбуждения уголовного дела — формальность, и результаты экспертиз в скором времени приведут к обратному эффекту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перед смертью Тимма записывал голосовые сообщения Седоковой. Вероятно, она не брала трубки от бывшего мужа. Стала доступна запись с камер видеонаблюдения, сделанная за несколько минут до смерти баскетболиста. На кадрах видно, как он надиктовывает текст в микрофон.

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