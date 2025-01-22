«Я не приеду»: перед смертью Тимма записывал голосовые сообщения Седоковой

Вероятно, она не брала трубки от бывшего мужа.

Стала доступна видеозапись, сделанная за несколько минут до смерти Яниса Тиммы. Камеры засняли, как спортсмен записывал кому-то голосовые сообщения. Об этом пишет StarHit.

На кадрах видно, как Янис остановился у двери подъезда и стал нажимать на кнопки. Свободной рукой он держал телефон и наговаривал голосовое сообщение — последнее в своей жизни, предполагают эксперты. Бездыханное тело латвийского баскетболиста уже через несколько минут будет найдено жильцом дома.

Некоторое время адресат сообщения и его содержание были неизвестны. Однако специалист по технике речи смогла расшифровать некоторые фразы и представила их в эфире федерального канала. Эксперт отметила, что Янис — латвиец, он говорит не на чистом русском языке. Эти обстоятельства усложнили дело.

«Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня… не надо меня обвинять… Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да… И все…? Давай-давай», — фразы Яниса Тиммы, которые удалось расшифровать.

Большинство склоняется к мнению о том, что адресат сообщения — Анна Седокова. Вероятно, она не брала трубки от бывшего мужа, так что он решил записать ей сообщение. Друзья баскетболиста рассказывали, что у него при себе всегда было три телефона — с американской, российской и латвийской симками.

Близкий друг Яниса Гатис Лининьш рассказал на федеральном канале, что в день своей смерти баскетболист общался с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

«Я так понял, что Янису предлагали сделать документы и играть в России. У него были переговоры с ЦСКА, после Нового года он должен был войти в клуб», — рассказал Гатис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем близкие Тиммы обвинили Седокову.