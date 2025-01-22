«Я не приеду»: перед смертью Тимма записывал голосовые сообщения Седоковой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 287 0

Перед смертью Тимма записывал голосовые сообщения Седоковой

Что Янис Тимма говорил Анне Седоковой за несколько минут до смерти

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Вероятно, она не брала трубки от бывшего мужа.

Стала доступна видеозапись, сделанная за несколько минут до смерти Яниса Тиммы. Камеры засняли, как спортсмен записывал кому-то голосовые сообщения. Об этом пишет StarHit.

На кадрах видно, как Янис остановился у двери подъезда и стал нажимать на кнопки. Свободной рукой он держал телефон и наговаривал голосовое сообщение — последнее в своей жизни, предполагают эксперты. Бездыханное тело латвийского баскетболиста уже через несколько минут будет найдено жильцом дома.

Некоторое время адресат сообщения и его содержание были неизвестны. Однако специалист по технике речи смогла расшифровать некоторые фразы и представила их в эфире федерального канала. Эксперт отметила, что Янис — латвиец, он говорит не на чистом русском языке. Эти обстоятельства усложнили дело.

«Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня… не надо меня обвинять… Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да… И все…? Давай-давай», — фразы Яниса Тиммы, которые удалось расшифровать.

Большинство склоняется к мнению о том, что адресат сообщения — Анна Седокова. Вероятно, она не брала трубки от бывшего мужа, так что он решил записать ей сообщение. Друзья баскетболиста рассказывали, что у него при себе всегда было три телефона — с американской, российской и латвийской симками.

Близкий друг Яниса Гатис Лининьш рассказал на федеральном канале, что в день своей смерти баскетболист общался с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

«Я так понял, что Янису предлагали сделать документы и играть в России. У него были переговоры с ЦСКА, после Нового года он должен был войти в клуб», — рассказал Гатис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем близкие Тиммы обвинили Седокову.

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