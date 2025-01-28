Зеленский признал мобилизацию украинцев старше 25 лет недостаточной для удовлетворения нужд фронта. Он уточнил, что украинские власти используют все имеющиеся на сегодня ресурсы для пополнения армии, но этого все равно мало.

Тем временем, из Киева и других городов Незалежной приходят все новые кадры принудительной мобилизации. Сотрудники ТЦК — местных аналогов военкоматов — хватают всех подряд: и молодых, и старых. И лишь в редких случаях людям удается защититься, к примеру, зачитав полицейским выдержки из законов страны, которые должны гарантировать права и свободы граждан.

А в Харьковской области, тем временем, в армию попытались доставить монаха. Прямо с церковной службы архимандрита Богдана повезли в часть, однако там священника не приняли и отправили обратно в ТЦК.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина близка к решению снизить мобилизационный возраст. В командовании ВСУ заявили о подготовке новых мер по привлечению в армию мужчин от 18 до 25 лет — документ уже вскоре отправится на утверждение.