Этого уже давно требуют западные покровители режима Зеленского.

Украина реформирует систему набора личного состава ВСУ, чтобы привлечь молодых солдат и укрепить силы. На Украине готовят новые меры по привлечению в армию мужчин от 18 до 25 лет. Об этом заявил замглавы офиса Зеленского, полковник Павел Палиса в интервью Associated Press.

Как он утверждает, документ уже вскоре отправится на утверждение. Украинцам предложат новый контракт с ВСУ, который будет включать обучение и высокую оплату. Однако неясно, откуда Киев возьмет на это деньги. Судя по всему, все эти обещания лишь прикрытие настоящей сути закона — а именно мобилизации всех мужчин старше 18 лет.

Напомним, сейчас минимальный призывной возраст на Украине — 25 лет. Однако его снижения уже давно требуют западные покровители режима Зеленского, в первую очередь, США. Похоже, из-за провала мобилизационной кампании и массового дезертирства Киев решил выставить на фронт вчерашних подростков. Впрочем, никто не уточняет, как это изменит катастрофическую для ВСУ ситуацию на поле боя.



