США снова начнут добывать нефть на Аляске

Дональд Трамп открывает добычу нефти на Аляске. Президент США заявил об этом на выступлении в Конгрессе, заявив, что планирует таким образом удовлетворить спрос из Азии.

Указ, отменяющие все запреты Байдена на бурение заповедных земель Аляски, Трамп подписал сразу после инаугурации. Это часть его плана о масштабном увеличении добычи нефти и других энергоресурсов как минимум в два раза. Американский президент ранее заявил, что намерен сделать США производственной сверхдержавой.

Не менее активно Трамп работает по вопросу нелегальной миграции. Опять же сразу после инаугурации был подписан указ, согласно которому въезд «переселенцев» на территорию страны временно запрещен.

При этом в Белом доме отметили, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не смогла справиться с проблемой незаконных мигрантов, на которых уходили «миллиарды долларов».

В США начали массово задерживать нелегалов и депортировать из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что чистым песком засыпят пострадавшие от разлива мазута пляжи на Черном море.