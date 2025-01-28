Оксана Самойлова назвала самые сексуальные качества в мужчине

Подписчики не упустили момента, чтобы пошутить.

Блогер Оксана Самойлова уверена: чувство юмора, успех и деньги — самые сексуальные качества в мужчине. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсетях.

Бизнес-леди опубликовала кадры, сделанные в период недавнего отпуска в Арабских Эмиратах. На романтичных фото супруги прогуливаются по песку, обнимаются, целуются и держатся за руки. Под фотосессией Оксана перечислила черты, которые, с ее точки зрения, являются самыми привлекательными в ее муже.

«Чувство юмора, успех, деньги. А для вас? Напишите свои три», — призвала блогер.

Подписчики не упустили момента, чтобы пошутить.

«Оксана, в вашем муже самое сексуальное — это вы», — категорично отметили они.

Впрочем, блогер не обращает внимания на колкости в свою сторону.

Еще одна знаменитость, блогер Айза-Лилуна Ай, поддержала эстафету. Среди сексуальных качеств она видит чувство безопасности, юмор и характер «золотого ретривера».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Оксана Самойлова перестраивает свой трехэтажный особняк.



