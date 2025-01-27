«Миллиард деталей»: Оксана Самойлова перестраивает свой трехэтажный особняк

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Оксана Самойлова полностью перестраивает свой трехэтажный особняк

Оксана Самойлова объявила о перестройке дома, который купила с Джиганом в 2018-м

Фото: www.globallookpress.com/Belkin_Aleksey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Джиган вместе с супругой приобрели недвижимость в 2018 году.

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что трехэтажный особняк, который она купила вместе с супругом, рэпером Джиганом, в 2018 году, будет перестроен. Рабочий план звезда прокомментировала на своей странице в соцсетях.

Самойлова отметила, что она планирует закончить работы в течение четырех месяцев. Раз в неделю блогер намерена демонстрировать прогресс.

«Давайте считать сегодняшний день днем старта нашей челлендж-стройки. Так что неделя нулевая», — поделилась Оксана.

Звездная семья на протяжении семи лет находилась в поиске идеального места жительства. Они успели пожить во множестве съемных домов, пока не решили все-таки остановиться на давно приобретенной недвижимости. Правда, последняя нуждается в ремонте. Оксана Самойлова всерьез озадачилась этим вопросом.

«Полная замена фасадов, новая часть дома, беседки, навесы, подсветки, и еще миллиард деталей. Плюс огород на третьем этаже», — поделилась своими задумками блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Самойлова не сдержала эмоций при виде подарка Джигана

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:34
«Пока не припрет, не идем к врачу»: Сабина Пантус пропустила первые симптомы рака
4:10
«Миллиард деталей»: Оксана Самойлова перестраивает свой трехэтажный особняк
3:50
Ливанская армия заняла оставленные Израилем позиции на юге страны
3:30
«Каждую ночь 500 тел»: ФСБ рассекретила показания надсмотрщика Освенцима
3:10
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
2:43
«Ошибка, о которой я сожалею больше всего»: Билл Гейтс о разводе с женой

Сейчас читают

Без Украины не обошлось. В Европе хотят запретить российский хит «Сигма-бой»
В Кузбассе водитель «скорой» вышвырнул пациента из машины
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год