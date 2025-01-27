«Миллиард деталей»: Оксана Самойлова перестраивает свой трехэтажный особняк

Рэпер Джиган вместе с супругой приобрели недвижимость в 2018 году.

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что трехэтажный особняк, который она купила вместе с супругом, рэпером Джиганом, в 2018 году, будет перестроен. Рабочий план звезда прокомментировала на своей странице в соцсетях.

Самойлова отметила, что она планирует закончить работы в течение четырех месяцев. Раз в неделю блогер намерена демонстрировать прогресс.

«Давайте считать сегодняшний день днем старта нашей челлендж-стройки. Так что неделя нулевая», — поделилась Оксана.

Звездная семья на протяжении семи лет находилась в поиске идеального места жительства. Они успели пожить во множестве съемных домов, пока не решили все-таки остановиться на давно приобретенной недвижимости. Правда, последняя нуждается в ремонте. Оксана Самойлова всерьез озадачилась этим вопросом.

«Полная замена фасадов, новая часть дома, беседки, навесы, подсветки, и еще миллиард деталей. Плюс огород на третьем этаже», — поделилась своими задумками блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Самойлова не сдержала эмоций при виде подарка Джигана.