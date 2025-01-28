Метатель молота в США случайно убил зрителя

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Во время соревнований по метанию молота в Колорадо погиб зритель

Смертельный бросок: метатель молота убил зрителя на соревнованиях с США

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина погиб, прикрыв жену и ребенка.

Метатель молота убил зрителя на студенческих соревнованиях в Университете Колорадо в США. Вес снаряда составлял семь килограммов, сообщает Eyewitness News.

Почему молот полетел на зрительские трибуны — неизвестно. Очевидцы рассказали, что погибший мужчина закрыл своим телом жену и ребенка. Вероятно, он спас их от смерти. Полученные же им в результате инцидента травмы привели к летальному исходу, он умер на месте.

New York Post передает, что погибший — это отец одного из спортсменов. Он пришел поддержать старшего сына на соревнованиях.

«Мы убиты горем, в связи с этим ужасным несчастным случаем и сосредоточены на поддержке всех участников», — прокомментировал трагедию ректор Колорадского университета Дженнифер Собанет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США начался судебный процесс над Алеком Болдуином. Знаменитый актер держал в руке револьвер, от выстрела из которого погибла оператор Галина Хатчинс. Теперь звезду обвиняют в непредумышленном убийстве. Оружие было заряжено боевыми патронами, а не холостыми.

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