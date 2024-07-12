Убийство на съемках: в США начался судебный процесс над Алеком Болдуином

В США стартовал процесс года — Алека Болдуина обвиняют в непредумышленном убийстве кинооператора. Галина Хатчинс погибла от выстрела из револьвера, который использовал знаменитый актер. Оружие оказалось заряженным боевыми патронами вместо холостых.

Теперь, когда дело дошло до суда, разбираться в нем будут присяжные заседатели. Им предстоит определить, что это было: трагическая случайность или грубое пренебрежение техникой безопасности. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова рассказала о вестерне, который превратился в настоящий триллер.

За этим, без преувеличения, громким делом следят сотни журналистов. Задолго до приезда главного обвиняемого — 66-летнего Алека Болдуина — у здания суда собрались толпы папарацци. С прессой актер — не многословен. Молчит и в зале суда. Слово берет прокурор.

«Улики покажут, что тот, кто играл с настоящим пистолетом и нарушил главные правила обращения с огнестрельным оружием, — это обвиняемый, Александр Рэй Болдуин», — заявляет прокурор Эрлинда Джонсон.

Восстановить реальную картину событий спустя три года после трагедии на съемочной площадке фильма «Ржавчина» непросто. В зале суда все смешалось. Сторона защиты уверяет, что Болдуин, как актер, доверился команде и выполнял свои прямые обязанности на съемочной площадке.

«Оружие было дважды проверено. Алек отрабатывал движения. Пистолет выстрелил во время репетиции. Очевидно, это была трагическая случайность», — утверждает адвокат Алекс Спиро.

Прокурор же настаивает на том, что выстрел, который стоил жизни оператору картины Галине Хатчинс, назвать «случайностью» невозможно.

«Он направил пистолет на другого человека, взвел курок и нажал на спусковой крючок, безрассудно пренебрегая безопасностью. Единственно верный и справедливый приговор по этому делу — это приговор о виновности в непреднамеренном убийстве», — считает Эрлинда Джонсон.

Защита актера допросила независимого эксперта, которая была на месте преступления. И, как оказалось, не зря. На предъявленном в суде фото скрывается важная деталь. Выяснилось, что пиротехник фильма случайно перепутала холостые пули с боевыми патронами.

Если звезду Голливуда все же признают виновным, Болдуину может грозить до 18 месяцев тюрьмы. Такой же обвинительный приговор, на полтора года, уже вынесли технику съемочной группы, отвечавшей за оружие на съемках фильма.

«Этот судебный процесс необычен тем, что, как правило, при несчастном случае на рабочем месте, даже если он приводит к смерти, уголовное дело не возбуждается. Вероятность того, что мистер Болдуин, если его признают виновным, будет приговорен к определенному сроку заключения, довольно высока», — отмечает адвокат Марк Седландер.

Что интересно, судят Болдуина как актера. Не принимая во внимание то, что в «Ржавчине» он еще и выступал в роли продюсера фильма.

«Если Алек Болдуин будет изображаться просто как актер, которому дали пистолет, я думаю, это, безусловно, усложнит процесс. Такие люди могут позволить себе очень дорогого адвоката, потратят столько времени, сколько смогут, чтобы затянуть судебное разбирательство как можно дольше», — подчеркивает продюсер Микан Хоксман.

В суде выступят еще несколько свидетелей. Присяжным предстоит изучить аудио и видео со съемочной площадки. Главным вопросом в ходе разбирательства станет утверждение Болдуина, что он не нажимал на курок, когда пистолет в его руках выстрелил.