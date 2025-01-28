На всякий случай: нужно ли принимать добавки и витамины

Многие уверены, что в пищи содержатся все необходимые полезные вещества. Но так ли это?

Не все необходимые витамины поступают в организм человека вместе с едой, поэтому следует принимать полезные вещества в виде добавок. Об этом сообщила Life.ru врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Элина Санторо.

Особенно витамины необходимы детям, чей организм растет и развивается. А если говорить о людях, у которых может развиться катаракта, то им следует принимать витамины С и Е.

«Особое место занимают витамины для лечения пациентов с дегенерацией сетчатки. Им, помимо витаминов группы С и Е, также нужно принимать цинк, другие антиоксидантные препараты», — отметила специалист.

Также врач-офтальмолог добавила, что замедлить прогрессирование заболеваний сетчатки поможет лютеин.

Офисные сотрудники, часто работающие за компьютером, также подвержены заболеваниям глаз. Им следует принимать добавки, которые помогут уменьшить сухость и усталость глаз.

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