Имеет значение: что повышает риск развития онкологии предстательной железы

Врач советуют даже при хорошем самочувствии регулярно проходить обследование.

Одним из факторов риска развития рака простаты является наличие инфекций мочеполовой системы. Об этом изданию «Известия» рассказал врач-онколог Магомед Сулиманов.

По словам специалиста, рак простаты чаще всего обнаруживают у мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. Риск развития этого онкологического заболевания может зависеть от образа жизни (алкоголь, никотин, наркотики и малоподвижный образ жизни), влияния окружающей среды, питания, генетической предрасположенности, хронических инфекций мочеполовой системы и расовой принадлежности (у темнокожих мужчин, как правило, это заболевание встречается чаще).

Эксперт объясняет, что коварность данной опухоли в том, что на ранних стадиях она себя проявляет редко. А ведь чем раньше обнаружится рак, тем более успешным будет лечение. Большинство, к сожалению, обследуются, когда начинают проявляться симптомы какой-либо болезни.

«Поэтому первое, что я советую всем мужчинам после 50 лет, — хотя бы раз в год сдавать анализ на свободный и общий простатспецифический антиген (ПСА), выполнять трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) простаты, а также определять индекс здоровья простаты (PHI)», — предложил врач.

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