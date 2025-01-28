Имеет значение: что повышает риск развития онкологии предстательной железы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Онколог Сулиманов: инфекции повышают риск развития рака простаты

Рак простаты

Фото: 5-tv.ru

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Врач советуют даже при хорошем самочувствии регулярно проходить обследование.

Одним из факторов риска развития рака простаты является наличие инфекций мочеполовой системы. Об этом изданию «Известия» рассказал врач-онколог Магомед Сулиманов.

По словам специалиста, рак простаты чаще всего обнаруживают у мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. Риск развития этого онкологического заболевания может зависеть от образа жизни (алкоголь, никотин, наркотики и малоподвижный образ жизни), влияния окружающей среды, питания, генетической предрасположенности, хронических инфекций мочеполовой системы и расовой принадлежности (у темнокожих мужчин, как правило, это заболевание встречается чаще).

Эксперт объясняет, что коварность данной опухоли в том, что на ранних стадиях она себя проявляет редко. А ведь чем раньше обнаружится рак, тем более успешным будет лечение. Большинство, к сожалению, обследуются, когда начинают проявляться симптомы какой-либо болезни.

«Поэтому первое, что я советую всем мужчинам после 50 лет, — хотя бы раз в год сдавать анализ на свободный и общий простатспецифический антиген (ПСА), выполнять трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) простаты, а также определять индекс здоровья простаты (PHI)», — предложил врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда в России дадут разрешение на использование вакцины от рака.

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