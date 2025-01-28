«Анюта вируснулась»: дочери Орловой стало плохо во время отпуска на Мальдивах

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Дочери Ольги Орловой стало плохо во время отпуска на Мальдивах

Орлова лечит свою маленькую дочь — что известно о болезни ребенка

Фото: Клементьева Елизавета/ТАСС

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Самой телеведущей тоже не здоровится, но врачи не могу поставить ей диагноз.

Дочери телеведущей и экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой стало плохо во время отпуска на Мальдивах. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам Орловой, Ане стало плохо в самолете на обратном пути.

«Анюта вируснулась по пути домой. В полете уже поднялась температура, начался кашель. Так что пока неделю полечимся дома», — рассказала Ольга.

Ведущая очень переживает за состояние ребенка, поэтому все внимание в данный момент она уделяет ей.

Интересно, что буквально за день до того, как Ане стало плохо, стало известно о неважном состоянии и самой Ольги. Оказывается, у нее уже больше года немеют и болят руки, но никто из медиков еще не может поставить ей диагноз.

Ольга Орлова отдыхала на райском острове вместе с дочерью и супругом. Жили они на на роскошной вилле, а присматривать за ребенком помогала няня.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие установило истинную причину смерти Яниса Тиммы.

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