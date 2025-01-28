Украина тратила американские деньги на ток-шоу
Такое расходование средств возмутило даже депутатов Верховной рады.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Куда Киев потратил деньги, выделенные Штатами на нужды Украины, сейчас призывают выяснить и в Верховной раде. Речь идет почти о 300 миллионов долларов, полученных от Агентства США по международному развитию.
Выяснилось, что их использовали для финансирования съемок развлекательного ток-шоу и документального фильма о кулинарных традициях, а также на поддержку музыкантов, которые создали всего одну песню.
Такое расходование средств возмутило даже украинских депутатов. Они назвали проекты бессмысленными и потребовали провести аудит, а также поддержали их заморозку.
Напомним, USAID приостановило финансирование всех проектов на Украине на общую сумму семь миллиардов долларов.
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