«Обострение экземы»: постоянный стресс может ухудшить качество кожи

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Дерматолог Константиновская: на обострение акне и псориаз может повлиять стресс.

Врач указала на связь постоянного стресса и проблем с кожей

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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Сильные эмоциональные переживания провоцируют различные кожные заболевания.

Систематический стресс в различных ситуациях напрямую влияет на состояние кожи. Этим с Газета.ру поделилась дерматолог, косметолог и главный врач центра лечения акне Dr.Konstanta Екатерина Константиновская.

По словам эксперта, стресс активирует в организме механизмы защиты, которые вырабатывают гормоны адреналина и кортизола. Они являются факторами быстрой реакции на расстройства, но долгое их воздействие вредит здоровью. Кортизол способен повысить сахар в крови и снизить иммунитет, и, как следствие, качество кожи понизится.

Стресс способствует образованию акне, так как воздействие кортизола вырабатывает больше кожного сала, а оно в свою очередь закупоривает поры, где размножаются бактерии.

«Также стресс может привести и к другим проблемам с кожей, например, обострению экземы или атопического дерматита. Эти заболевания проявляются в виде покраснений, зуда и шелушения кожи. В некоторых случаях возможно и образование мокнущих ранок», — заявляет врач.

Специалист также предупреждает, что псориаз — хроническое заболевание, при котором образуются красные пятна и чешуйки на коже, может начаться при серьезных эмоциональных перегрузках.

Другое заболевание кожи — розацеа. Его симптомы проявляются в покраснении лица и в возникновении сосудистой сетки с мелкими воспаленными узелками. Стресс способен расширить кровеносные сосуды и повысить температуру тела.

Косметолог уверена, что при стрессе кожа стареет быстрее. Кортизол понижает уровень коллагена и эластина — белков, придающих упругость и эластичность, что увеличивает число морщин, приводит к потере тонуса. Многие аллергиrи на одельные продукты в рационе или косметические средства могут начаться при эмоциональных потрясениях.

«Иммунная система ослаблена и не способна эффективно бороться с аллергенами. Длительное перенапряжение может привести к гиперпигментации — образованию темных пятен на коже. Это происходит из-за нарушения работы меланоцитов — клеток, ответственных за производство пигмента меланина», — говорит Екатерина.

При переживаниях ухудшается иммунная система, поэтому активизируется вирусы, например, герпес.

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